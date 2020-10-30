В Албании задержали яхту с украинцами, их обвиняют в нарушении границы

Экипаж заявил, что направлялся в Черногорию, но внезапно закончилось топливо.

В Албании в порту Влера задержали яхту с четырьмя гражданами Украины. Они заявили, что путешествовали из Турции в Черногорию, но у них закончилось горючее.

Албанские правоохранители обвиняют их в нарушении границы, пишет Durres Lajm.

Кроме того, полиция подозревает, что яхту могли использовать в преступных целях.

Кто именно находился на борту - пока не сообщается. В то же время другое албанское издание Shqiptarja пишет, что на борту были не только украинцы, но и россияне.

Яхта "Медуза Делавэре" шла под американским флагом. Яхту пришвартовали в порту Влера, она будет находиться там до разрешения ситуации.

Фото: Report.tv

Напомним, что в прошлом году у берегов Италии, в бухте Роччелла-Ионика, задержали яхту с 74 нелегальными мигрантами из Ирака. Экипаж состоял из двух украинцев.

Ранее в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов задержали 120 граждан Украины, 42 из них уже приговорены к длительным срокам от 8 до 25 лет отбывания наказания.

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