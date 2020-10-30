В Албании задержали яхту с украинцами, их обвиняют в нарушении границы
Экипаж заявил, что направлялся в Черногорию, но внезапно закончилось топливо.
В Албании в порту Влера задержали яхту с четырьмя гражданами Украины. Они заявили, что путешествовали из Турции в Черногорию, но у них закончилось горючее.
Албанские правоохранители обвиняют их в нарушении границы, пишет Durres Lajm.
Кроме того, полиция подозревает, что яхту могли использовать в преступных целях.
Кто именно находился на борту - пока не сообщается. В то же время другое албанское издание Shqiptarja пишет, что на борту были не только украинцы, но и россияне.
Яхта "Медуза Делавэре" шла под американским флагом. Яхту пришвартовали в порту Влера, она будет находиться там до разрешения ситуации.
Напомним, что в прошлом году у берегов Италии, в бухте Роччелла-Ионика, задержали яхту с 74 нелегальными мигрантами из Ирака. Экипаж состоял из двух украинцев.
Ранее в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов задержали 120 граждан Украины, 42 из них уже приговорены к длительным срокам от 8 до 25 лет отбывания наказания.