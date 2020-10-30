Новий Toyota Land Cruiser Prado виходить на український ринок

В Україну приїхав позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 2021 модельного року. Автомобіль став потужнішим і економічнішим, а також отримав набір нових технологій.

Про це повідомляє MMR з посиланням на «Тойота-Україна».

На відміну від попередника модель отримала більш потужний 2,8-літровий дизельний двигун продуктивністю 200 «коней» і 500 Нм крутного моменту. Це дозволило позашляховику набирати першу «сотню» на 3,0 секунди швидше.

У салоні з’явилася модернізована мультимедійна система зі швидшим програмним забезпеченням і відгуком екрана, що також функціями Apple CarPlay і Android Auto.

У розпорядженні оновленого Прадо також є система Toyota Safety Sense другого покоління з поліпшеною системою розпізнавання пішоходів і велосипедистів, а також інтелектуальним адаптивним круїз-контролем.

Ціни на новий Toyota Land Cruiser Prado поки не оголошені, але, швидше за все, вони стартують приблизно з 1,3 млн. гривень.

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