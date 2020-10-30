Прокуратура просит 10 лет для водителя Мерседеса, совершившего масштабное ДТП под Киевом

В результате ДТП, произошедшего в июле, пострадала семья из 5 человек - двое взрослых и один ребенок погибли на месте, еще один мальчик умер в карете "скорой".

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Прокурор на судебном заседании попросил 10 лет лишения свободы для водителя, который в июле, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, совершил ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что 29 октября Голосеевский районный суд Киева завершил рассмотрение обвинительного акта в отношении водителя.

"В ходе дебатов прокурор попросил для обвиняемого максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, а именно 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

На заседании суд заслушал последнее слово обвиняемого. Мужчина сообщил, что полностью признает свою вину. После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Приговор по делу будет объявлен 2 ноября 2020 года.

Напомним, смертельное автопроисшествие, в котором погибли двое детей и двое взрослых, произошло 12 июля 2020 года на Столичном шоссе.

Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля "Mercedes-Benz GLE 250D", допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном с ним направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль "Hyundai Tucson".

В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в автомобиле "Hyundai Tucson".

Водитель и двое пассажиров (женщина и малолетняя девочка) скончались на месте. Еще двое мальчиков были госпитализированы. Один из них умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Водителя "Mercedes-Benz GL 250D" задержали на месте происшествия.

Согласно результатам экспертиз, во время ДТП мужчина находился

под действием алкоголя и наркотиков.