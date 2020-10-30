Subaru Forester Sport получил новый мощный турбомотор

Новая модель Subaru Forester Sport получила в Японии новый турбодвигатель 1,8 л мощностью 177 л.с. Теперь эта модель может конкурировать с Mazda CX-5, у которой полный привод и 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с.

У предыдущей модели Subaru Forester в комплектации XT шел четырехцилиндровый 2,0 л турбомотор мощностью 250 л.с. Теперь в линейку двигателей Subaru Forester Sport вошел 1,8 л турбомотор мощностью 177 л.с., который работает вместе с бесступенчатой трансмиссией.

Помимо мощного мотора, новый Subaru Forester Sport получил перенастроенную подвеску. Автомобиль имеет черную решетку радиатора, спойлер на крыше и 18-дюймовые темные колесные диски.

Subaru Forester Sport имеет обновленный салон, в отличие от предыдущей модели. На приборной панели машины есть встроенная камера, которая распознает лицо водителя и регулирует под него положение сиденья, угол наклона зеркала заднего вида, кондиционер.

Автомобиль начнут продавать сначала у себя на родине - в Японии, а потом новинку представят в США и Европе. Будет ли эта модель с более мощным турбомотором, пока не известно.

Ранее сообщалось, что компании Toyota и Subaru подписали соглашение о совместной разработке электрических кроссоверов.