В аэропорту “Борисполь” полиция остановила водителя, степень опьянения которого превышала допустимую норму в 30 раз (фото)

Инспекторы патрульной полиции на территории аэропорта “Борисполь” остановили автомобиль, нарушивший правила дорожного движения. Водителя решили проверить при помощи алкотестера. Степень опьянения водителя оказалась рекордной и превысила допустимую норму в 30 раз.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Патрульной полиции Борисполя на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, на территории аэропорта "Борисполь" внимание полицейских привлек автомобиль Skoda Fabia, поскольку ее водитель нарушал ПДД.

Инспекторы остановили указанную машину и заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения: выраженный запах алкоголя из полости рта, нечеткое произношение, нарушение координации движений. В присутствии двух свидетелей водитель прошел освидетельствование на месте остановки с помощью алкотестера “Драгер”.

“Результат удивил даже патрульных, ведь вместо привычных цифр, они увидели на экране прибора три стрелки, а это свидетельствовало о том, что водитель находится в состоянии опьянения, превышающий максимально допустимый показатель указанного прибора”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что прибор, который использовали патрульные, имеет максимально допустимый показатель – 6 промилле.

Согласно сообщению, на водителя инспекторы составили протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков) КоАП. Его же машину путем эвакуации доставили на площадку временного содержания транспортных средств.

Напомним, президента Владимира Зеленского призвали безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект, который устанавливает пожизненное лишение водительских права за управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и в десять раз повышает размер штрафа за совершение ДТП в нетрезвом состоянии.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Борисполя