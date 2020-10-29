В "Укрзализныце" больше не хотят покупать тепловозы General Electric

Глава УЗ считает, что "гораздо экономнее" перейти на электровозы.

В "Укрзализныце" больше не хотят покупать тепловозы General Electric
Фото: Александр Рудоманов

Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак не видит необходимости в дальнейшей закупке тепловозов американского концерна General Electric и заметил, что выгоднее будет перейти на электровозы.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

"Что касается сотрудничества с General Electric, я сегодня не вижу необходимости в дальнейшей закупке тепловозов General Electric. Наша цель - это переход на электровозы, поскольку это гораздо экономнее", - сказал Жмак.

Он добавил, что "Укрзализныця" уже ликвидировала дефицит локомотивов. По его словам, на сегодня впервые за долгое время УЗ удовлетворяет все потребности в перевозках.

"Нет ни одной заявки на перевозку, которую "Укрзализныця" не удовлетворила. Рынок увидел, что мы можем везти. Мы можем везти и делать это быстро", - добавил он.

Кроме того, Жмак заметил, что УЗ планирует перезапустить собственные вагоностроительные мощности.

"У нас есть амбициозные планы по производству 4200 вагонов в следующем году на наших заводах и капитального ремонта от 15 до 20 тыс. вагонов", - добавил он.

По словам Жмака, в 2021 году на модернизацию парка грузовых вагонов УЗ намерена направить 7 млрд грн, из которых 4,8 млрд грн собственных инвестиций.

Напомним, в декабре прошлого года "Укрзализныця" подписала меморандум о покупке еще 40 локомотивов General Еlectric. Первые локомотивы новой партии УЗ рассчитывала получить в 2020 году.

23 февраля 2018 года УЗ и GE Тransportation подписали рамочное соглашение о 15-летнем партнерстве в обновлении и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Оно предусматривает поставку около 225 локомотивов General Electric серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

По первому контракту стоимостью 140 млн долларов (с НДС) УЗ получила 30 тепловозов. Финансирование предоставил государственный Укрэксимбанк.

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