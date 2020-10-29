"Укрзализныця" может снизить цены на некоторые билеты

С 1 ноября компания почти на 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов класса "Интерсити".

АО "Укрзализныця" намерена снизить цены на некоторые билеты для пассажиров и не увеличивать их в этом году и в начале следующего.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александра Перцовского.

"Мы снижаем цены и всех приглашаем пересесть из второго в первый класс, или пересесть из автомобиля и путешествовать. То, что касается этого года, никакого повышения в этом году не планируется, не планируется до первого квартала следующего года", - сказал Перцовский.

Он также отметил, что со второго квартала 2021 года может произойти определенная индексация тарифов, но этот процесс будет постепенным и будет происходить в соответствии с ростом расходов УЗ.

"Никаких повышений в этом году не планируется, до первого квартала следующего года. Мы сейчас в дискуссии и рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассажирские перевозки", - сказал Перцовский.

По его словам, финального решения по тарифам на следующий год еще нет. А с 1 ноября компания почти на 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов класса "Интерсити" - "чтобы не перевозить воздух".

Напомним, в марте министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что стоимость билетов на железнодорожные пассажирские перевозки будут поднимать после повышения качества услуг. Сначала вырастут цены на грузоперевозки.