Первый штраф — 8500 гривен. Полиции разрешили штрафовать «евробляхи» на месте остановки

28 октября Кабмин согласовал проект постановления, которое разрешает полиции штрафовать машины на еврономерах. Первый штраф – 8500 грн. Об этом в фейсбуке сообщил один из инициаторов законопроекта о снижении акциза на ввоз автомобилей, депутат от Слуги народа Евгений Брагар.

Первый штраф — 8500 гривен. Полиции разрешили штрафовать «евробляхи» на месте остановки
Фото: epravda.com.ua

Что известно

Депутат напомнил, что в декабре 2019 года был подписан меморандум между «Авто Евро Силой» и министром МВД о непривлечении к ответственности владельцев автомобилей на европейской регистрации до принятия Закона о доступной растаможке.

По словам Брагара, «министр внутренних дел Арсен Аваков нагло нарушил данное народу обещание не штрафовать евробляхеров до принятия Закона о доступной растаможке», – пишет Брагар.

Он также отметил, что в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, «которые позволили бы людям беспрепятственно и доступно растаможить свои авто».

Как будут штрафовать

Как пишет издание «Дорожний адвокат», Кодексом об административных правонарушениях полиции предоставлено право штрафовать водителей за управление автомобилем в иностранной регистрации, который своевременно не покинули пределы Украины, и за управление автомобилем с иностранными номерными знаками другим лицом, чем то, которая ввезло автомобиль на территорию Украины.

Штраф составляет 8500 грн и выносится полицейским на месте совершения правонарушения (ч.8 ст.121 КУоАП). На первый раз автомобиль не изымается.

Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 000 грн. Одновременно водитель лишается права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без такового.

По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки. До решения дела в суде автомобиль задерживается на штраф площадку.

Напомним

  • В конце 2019 года владельцам «евроблях» пообещали очередные льготы. В апреле 2020 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №3389, предусматривающий снижение акцизов на ввоз «евроблях», однако этот документ пока не рассмотрен Радой.
  • В начале октября 2020 года в ожидании доступной растаможки владельцы авто на еврономерах массово начали получать штрафы по 170 000 грн.

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