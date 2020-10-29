Полиция задержала водителя автобуса, совершившего смертельное ДТП накануне в Киеве. Водитель автобуса задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

Как сообщалось, вчера около седьмого часа вечера по спецлинии 102 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о смертельном автопроисшествии возле станции метро “Выдубичи” с участием автобуса.

Безотлагательно на место происшествия выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.

После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что водитель автобуса совершил выезд за пределы проезжей части, где на тротуаре совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП мужчина 1977 года погиб на месте происшествия, двое женщин 1965 и 1979 рождения госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Водителя автобуса 1957 года следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драгере. Результат показал отсутствие у водителя признаков алкогольного опьянения.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается, в рамках которого следователи устанавливают обстоятельства и причины этой смертельной ДТП.

Фото: “Магнолия-ТВ”