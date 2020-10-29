В Николаеве отремонтировали поврежденный россиянами катер "Бердянск"

Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод", которое входит в государственный концерн "Укроборонпром", досрочно завершило ремонт малого бронированного катера "Бердянск" ВМС Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщается на сайте "Укроборомпрома".

Во время ремонта, который начался в июне 2020 года, была восстановлена винто-рулевая система, донно-бортовая арматура, протекторы, система главного двигателя и другие узлы бронированного катера.

Кроме того, специалисты предприятия устранили повреждения корпуса, которые катер получил во время роSSийской агрессии в Керченском проливе.

"Восстановленный катер успешно прошел ходовые испытания и уже передан заказчику с опережением предусмотренного договором графика. Мы в полном объеме выполняем все взятые на себя договорные обязательства, уже завершаем ремонтные работы среднего десантного корабля ВМС ВСУ "Юрий Олефиренко"", - отметил директор завода Валерий Калашников.

Напомним, в мае в Николаеве восстановили катер "Никополь" после роSSийского плена. Также после ремонта вернулся на военно-морскую базу "Юг" в Одессе буксир ВМС ВСУ А947 "Яны Капу".

25 ноября 2018 года роSSийские пограничники у берегов оккупированного Крыма обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. Позже РоSSия признала обстрел и захват украинских кораблей.

18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата, катера и буксир были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву. 20 ноября они прибыли на базу в Очаков. При этом суда пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. До настоящего времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы. При осмотре также выяснилось, что россияне сняли все радиооборудование и даже унитазы, кухонные плиты, плафоны и розетки.

Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года при обмене пленными в формате 35 на 35.