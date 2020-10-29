Toyota Yaris Cross - известна цена

Новый кроссовер Toyota Yaris Cross 2021 модельного года уже появился на рынке. Преимуществом данной модели является доступная цена. Даже украинские потребители смогут позволить себе этот бюджетный автомобиль.

В Австралии кроссовер будет продаваться по цене 19 222 долларов. В Японии его стоимость еще дешевле - 17 000 долларов. Вскоре новая Toyota появится и в Европе. Здесь стоимость будет немного выше, но даже 20 000 долларов довольно адекватная цена за этот автомобиль.

В стандартной комплектации Toyota Yaris Cross оснащена бесключевым доступом, мультимедийной системой с подключением смартфона, климат-контролем, камерой заднего вида, адаптивным круиз-контролем и системой предупреждения столкновений.

Среди остальных опций - круговой обзор, мониторинг "слепых" зон, подогрев кресел, багажная дверь с электроприводом, 18-дюймовые колесные диски. Трехцилиндровый двигатель объемом 1,5 л выдает 118 л.с. и 145 Нм. В продажу поступит и полноприводный вариант. Новинка от Toyota оснащена вышеупомянутым 1,5-литровым ДВС и электромотором, суммарная отдача силовой установки составляет 114 л.с. Средний расход топлива в таком случае равен всего 3,8 л/100 км.

Toyota Yaris Cross 2021 станет конкурентом таких популярных моделей как Nissan Juke, Peugeot 2008 и Renault Capturе.