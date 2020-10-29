Toyota Yaris Cross - известна цена

Новый кроссовер Toyota Yaris Cross 2021 модельного года уже появился на рынке. Преимуществом данной модели является доступная цена. Даже украинские потребители смогут позволить себе этот бюджетный автомобиль.

Самый доступный кроссовер Toyota поступил в продажу: названа цена

В Австралии кроссовер будет продаваться по цене 19 222 долларов. В Японии его стоимость еще дешевле - 17 000 долларов. Вскоре новая Toyota появится и в Европе. Здесь стоимость будет немного выше, но даже 20 000 долларов довольно адекватная цена за этот автомобиль.

В стандартной комплектации Toyota Yaris Cross оснащена бесключевым доступом, мультимедийной системой с подключением смартфона, климат-контролем, камерой заднего вида, адаптивным круиз-контролем и системой предупреждения столкновений.

Среди остальных опций - круговой обзор, мониторинг "слепых" зон, подогрев кресел, багажная дверь с электроприводом, 18-дюймовые колесные диски. Трехцилиндровый двигатель объемом 1,5 л выдает 118 л.с. и 145 Нм. В продажу поступит и полноприводный вариант. Новинка от Toyota оснащена вышеупомянутым 1,5-литровым ДВС и электромотором, суммарная отдача силовой установки составляет 114 л.с. Средний расход топлива в таком случае равен всего 3,8 л/100 км.

Самый доступный кроссовер Toyota поступил в продажу: названа цена

Toyota Yaris Cross 2021 станет конкурентом таких популярных моделей как Nissan Juke, Peugeot 2008 и Renault Capturе.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Почему нельзя буксировать автомобиль с АКПП: наглядный примерПочему нельзя буксировать автомобиль с АКПП: наглядный пример
На окружной Львова водитель пытался обогнать фуру: трое человек погиблиНа окружной Львова водитель пытался обогнать фуру: трое человек погибли
Во Львове запретят дизельные автомобилиВо Львове запретят дизельные автомобили
В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)
Украинская авиакомпания сокращает внутренние перелеты и расширяет внешниеУкраинская авиакомпания сокращает внутренние перелеты и расширяет внешние
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине появилась самая быстрая Toyota CamryВ Украине появилась самая быстрая Toyota Camry
Toyota решила создать грузовик на водороде для Америки
Совместное предприятие Toyota и Panasonic обеспечит аккумуляторами до полумиллиона электромобилей в годСовместное предприятие Toyota и Panasonic обеспечит аккумуляторами до полумиллиона электромобилей в год
Toyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодкеToyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодке
Toyota начинает продавать новый кроссовер за 11 300 долларовToyota начинает продавать новый кроссовер за 11 300 долларов
Toyota виводить на ринок кросовер за $12 тисячToyota виводить на ринок кросовер за $12 тисяч
Suzuki будет выпускать Toyota Corolla: отличается только бамперомSuzuki будет выпускать Toyota Corolla: отличается только бампером
Suzuki Across - копия популярного кроссовера Toyota RAV4Suzuki Across - копия популярного кроссовера Toyota RAV4
Унікальний позашляховик Toyota Land Cruiser продають за $5 тисячУнікальний позашляховик Toyota Land Cruiser продають за $5 тисяч
Названа цена самого дорогого китайского суперкараНазвана цена самого дорогого китайского суперкара
Последние новости
Подгружаем последние новости