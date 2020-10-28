Из-за брошенного на Киевщине неизвестным в локомотив камня пострадал помощник машиниста

Из-за брошенного на Киевщине неизвестным в локомотив камня пострадал помощник машиниста

Вчера вечером, 27 октября, на остановочной платформе “Тарасовка” перегона Боярка – Вишневое на Киевщине неизвестный кинул камень в грузовой поезд. В результате был ранен помощник машиниста.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АО “Укрзализныця”.

“Посторонний мужчина бросил камень в лобовое стекло электровоза и пробил его. У помощника машиниста травмирована рука”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что о произошедшем железнодорожники сообщили в полицию и военизированную охрану, обстоятельства выясняются.

Напомним, в конце прошлого года вандалы забросали камнями в Фастовском районе Киевской области скоростной поезд, следующий из столицы в Одессу. К счастью, во время нападения хулиганов никто не пострадал.

Фото: УНН


Александр Кравченко, КиевВласть

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