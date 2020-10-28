Полиция задержала злоумышленника, повредившего железнодорожные пути в Кривом Роге

На месте аварии продолжаются восстановительные работы.

Полиция задержала злоумышленника, повредившего железнодорожные пути в Кривом Роге
На місці аварії тривають відновлювальні роботи.
Фото: Telegram-канал

Правоохранители задержали злоумышленника, повредившего железнодорожные пути на перегоне возле Кривого Рога, в результате чего с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава "Укрзализныци" Владимир Жмак.

"Сотрудниками МВД Украины совместно с работниками СБ УЗ оперативно установлен и задержан с поличным злоумышленник, занимавшийся демонтажем верхнего строения пути, что и привело к схождению 15 вагонов на перегоне у Кривого Рога", - написал он.

Сейчас задержанный дает показания.

Жмак также сообщил, что продолжаются восстановительные работы. По его словам, уже подняты и установлены на рельсы четыре вагона.

Напомним, на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области в ночь на среду, 28 октября, сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда. В результате происшествия люди не пострадали. "Укрзализныця" обратилась в полицию. Отмечалось, что причиной схода с рельсов вагонов стало умышленное повреждение железнодорожных путей.

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