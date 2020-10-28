МАУ закрывает 5 зарубежных представительств в связи с сокращением штата

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) решила прекратить деятельность структурных подразделений в Европе в связи с сокращением штата. Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

МАУ закрывает 5 зарубежных представительств в связи с сокращением штата
Фото: itc.ua

Какие страны

Такое решение принято в связи с сокращением штата работников МАУ и уменьшением затрат на представительства. В частности, набсовет МАУ принял решение о прекращении деятельности структурных подразделений МАУ в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Испания, Итальянской Республике, Федеративной Республике Германия и в Республике Австрия.

Как сообщалось, в сентябре МАУ прекратила деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси.

Хорошая новость

МАУ позволила тратить мили программы лояльности Panorama Club на оплату некоторых дополнительных услуг, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Теперь их снова можно использовать для оплаты выбора места, перевозки багажа и ручной клади сверх нормы, а также на услугу сопровождения детей и перевозку животных. Оплата происходит из расчета $1 за 100 миль.

МАУ позволяла оплачивать эти услуги милями несколько лет назад, однако после реформирования правил Panorama Club такая опция пропала с ноября 2018 года. С того момента мили можно было использовать только для оплаты тарифа при оформлении новых билетов МАУ из расчета $1 за 100 миль.

Напомним

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» применяет стандарты и процедуры безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Министерства здравоохранения Украины и Государственной авиационной службы Украина.

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