Правительственная комиссия назвала причины, приведшие к катастрофе самолета с курсантами в Харьковской области

Это, в частности, недостаточная профессиональная подготовка экипажа в чрезвычайных ситуациях.

Правительственная комиссия завершила расследование причин, приведших к катастрофе самолета с курсантами в Харьковской области, в результате которой погибли 26 человек.

Выводы на заседании правительства зачитал вице-премьер Олег Уруский.

По его словам, катастрофа произошла из-за действия группы факторов. Это, в частности, отказ системы ПРТ-24 - системы управления левого двигателя - что привело к возникновению особой ситуации.

После установки горизонтального полета экипажем не была выровнена тяга левого и правого двигателей, что стало вторым опасным фактором.

Выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положении 38 градусов было третьим опасным фактором. Несвоевременный перевод самолета на снижение и ложное построение траектории - четвертым.

"Учитывая дополнительную тягу третьего двигателя на правом полукрыле и выпущенные на 38 градусов закрылки, несимметричное увеличение тяги привело к чрезвычайно сложной ситуации. Искусственное создание симметричности тяги силовой установки было пятым опасным фактором, существенно ухудшившим условия полета", - сообщил Уруский.

С 20 часов 44 минут на борту возникает и развивается аварийная ситуация. Неустранение скольжения является шестым опасным фактором, обусловившим переход аварийной ситуации в катастрофическую.

На скорости 100 км в час с углом крена 75 градусов самолет столкнулся с землей. Перегрузка в центре масс самолета в момент удара составляла 12 единиц. По словам Уруского, экипаж не смог вовремя распознать неисправность техники и своевременно прервать взлет.

Главными причинами катастрофы названы отсутствие действенного контроля за выполнением полетов со стороны должностных лиц Национального университета воздушных сил, системные нарушения правил выполнения полетов, недостаточная профессиональная подготовка экипажа в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что в авиакатастрофе близ Чугуева погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров. Одному курсанту - Вячеславу Золочевскому - удалось выжить. По его словам, до последнего момента паники на борту не было.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Расшифровка "черных ящиков" АН-26 показала грубые нарушения в исполнении и организации полетов. Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления.

23 октября Уруский сообщил, что Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии самолета, в результате которого погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров.