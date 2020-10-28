2020-10-28
В Кривом Роге с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда
Обошлось без пострадавших.
На окраине города Кривой Рог Днепропетровской области в ночь на среду, 28 октября, сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда.
Об этом информирует пресс-служба областной полиции.
Инцидент произошел в 4:10. По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами. В результате происшествия люди не пострадали.
Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в июле авария грузового поезда в Днепропетровской области вызвала многочасовое опоздание 12 пассажирских поездов.