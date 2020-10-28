В Кривом Роге с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда

На окраине города Кривой Рог Днепропетровской области в ночь на среду, 28 октября, сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в 4:10. По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами. В результате происшествия люди не пострадали.

Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в июле авария грузового поезда в Днепропетровской области вызвала многочасовое опоздание 12 пассажирских поездов.