Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей»

Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей»

С момента появления последних новостей об электрических велосипедах от Harley-Davidson прошло около года и вот теперь компания официально анонсировала модель под названием Serial 1, которая должна поступить в продажу весной следующего года. Кроме того, было объявлено, что занимающееся разработкой электрических велосипедов подразделение становится отдельной компанией Serial 1 Cycle.

Стоит отметить, что название Serial 1 является отсылкой к «серийному номеру один», прозвищу старейшего мотоцикла Harley-Davidson, который был построен в 1903 году. Дизайн современного байка с белыми шинами, кожаным сидением и рукоятями на руле, а также гладкой чёрной рамой призван заставить покупателей вернуться к самому первому прототипу мотоцикла легендарной компании.

Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей»

Производитель не стал раскрывать каких-либо спецификаций нового байка, поэтому на данный момент об уровне мощности двигателя, ёмкости аккумулятора и запасе хода ничего неизвестно. Однако совершенно очевидно, что представленный байк не был построен на основе одного из трёх прототипов, которые Harley-Davidson показала на прошлогодней выставке EICMA Motorcycle Show в Милане.

Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей»

Вероятно, более подробная информация о Serial 1 появится ближе к старту продаж. Первые поставки электрических велосипедов собственного производства Harley-Davidson планирует организовать в марте 2021 года.

Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей»

Примечательно, что продажи электрических велосипедов в США в условиях пандемии коронавируса стремительно растут. При этом основная часть таких байков ввозится в страну из-за границы. В прошлом году в США было импортировано около 270 тыс. байков на электрической тяге. В соответствие с прогнозами на этот год, в США может быть импортировано от 500 до 600 тыс. электрических велосипедов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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