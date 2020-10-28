Спасатели освободили 8 человек из искореженных в ДТП на Киевщине автомобилей

Сегодня, 27 октября, утром на автодороге Р-01 (Киев-Обухов) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Водителей и пассажиров из искореженных автомобилей пришлось освобождать спасателям ГСЧС.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГСЧС.

Как сообщается, ДТП произошло 27 октября в 7:30 вблизи автобусной остановки с. Пятихатки. На автодороге Р-01 (Киев-Обухов) столкнулись два легковых автомобиля Opel и Nissan Qashqai.

Согласно сообщению, людей, заблокированных в искореженных автомобилях пришлось освобождать спасателям. Спасатели деблокировали из автомобиля Opel пять человек и еще троих освободили из автомобиля Nissan Qashqai. Два человека были госпитализированы.

Отмечается, что на месте ДТП спасатели работали на новых аварийно-спасательных автомобилях легкого типа из числа тех машин, которые сегодня получает ГСЧС в рамках реализации программы повышения уровня безопасности дорожного движения.

Напомним, вчера, 26 октября, на автодороге Немешаево-Козинцы в Бородянском районе Киевщины автомобиль Daewoo выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибла 62-летняя член избирательной комиссии. Водитель легковой машины с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Фото: пресс-служба ГСЧС.