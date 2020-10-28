За неделю на въезде в Киев со стороны Одессы на перегруз была проверена всего одна фура

За неделю на различных въездах в Киев были взвешены 980 грузовиков. В то же время на трассе Киев – Одесса за неделю коммунальщики взвесили всего один грузовик. О количестве выявленных перегрузов коммунальщики уже традиционно не сообщают.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Центр организации дорожного движения”.

В течение прошлой недели, с 19 по 25 октября, в пяти пунктах габаритно-весового контроля под Киевом было взвешено 980 грузовиков.

На весовом комплексе на 36-м километре трассы Киев – Чоп взвесили 359 автомобилей; в с. Пролиски – 337; на Столичном шоссе – 144 авто; на перекрестке ул. Кольцевой / Григоровича-Барского – 119; на трассе Киев – Одесса проверили один грузовик.

Отметим, что КП “Центр организации дорожного движения”, которое занимается взвешиванием грузовиков на въездах в Киев , с 15 апреля 2015 года руководит Виктор Черний. Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года руководит Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

* КП “Центр організації дорожнього руху” (код ЄДРПОУ: 32955518)

Фото: КП “Центр организации дорожного движения”