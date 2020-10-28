В Украине разработали машину с прицепом, которая может плавать

Согласно информации опубликованной на «Национальном промышленном портале», украинские разработчики представили прототип легкого плавающего тактического автомобиля (ЛПТА). По предварительной информации, машина может быть использована силами специального предназначения и других (невоенных) сферах.

ЛПТА имеет ряд особенностей:

— Конструкция по типу багги;

— Монообъемный кузов выполненный их полиэтилена HDPE;

— Система отвода воды;

— Полный привод и блокировка дифференциалов;

— Три топливных бака.

Машина рассчитана на 5 человек. Конструкция машины предусматривает унифицированный плавающий прицеп.