В Украине разработали машину с прицепом, которая может плавать

Согласно информации опубликованной на «Национальном промышленном портале», украинские разработчики представили прототип легкого плавающего тактического автомобиля (ЛПТА). По предварительной информации, машина может быть использована силами специального предназначения и других (невоенных) сферах.

В Украине разработали машину с прицепом, которая может плавать 1

В Украине разработали машину с прицепом, которая может плавать 2

ЛПТА имеет ряд особенностей:
— Конструкция по типу багги;
— Монообъемный кузов выполненный их полиэтилена HDPE;
— Система отвода воды;
— Полный привод и блокировка дифференциалов;
— Три топливных бака.

В Украине разработали машину с прицепом, которая может плавать 3

В Украине разработали машину с прицепом, которая может плавать 4

Машина рассчитана на 5 человек. Конструкция машины предусматривает унифицированный плавающий прицеп.

В Украине разработали машину с прицепом, которая может плавать 5

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