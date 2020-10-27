Бориспольский экспресс сбил шедшую по путям девушку (видео)

Сегодня, 27 октября, поезд “Киев Борисполь Экспресс” сбил шедшую по путям девушку. По предварительным данным пострадавшая осталась жива.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в Facebook " Киев Оперативный".

“Живая, сейчас ожидают скорую”, – сказано в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

На место происшествия вызваны соответствующие службы.

Напомним, в мае с.г. в пгт Ворзель Киевской области поезд смертельно травмировал 16-летнего местного жителя.

Фото: скриншот видео