Велосипедист ночью разбил стеклянную остановку общественного транспорта в Днепровском районе Киева (видео)

В ночь на сегодня, 27 октября, в Днепровском районе Киева велосипедист врезался в остановку общественного транспорта. В результате стеклянная стенка остановки была разбита.

Об этом KV стало изветсно из сообщения паблика dtp.kiev.ua в соцсети Фейсбук.

“Вот такое нелепое ДТП с участием велосипедиста и остановки общественного транспорта произошло сегодня ночью в Киеве на улице Алматинской”, – сказано в сообщении.

Получил ли велосипедист какие-либо травмы, пока не сообщается. Также пока неизвестна его личность.

Напомним, 14 августа, в Дарницком районе столицы, на пересечении Днепровской набережной и улицы Княжий Затон, автомобиль Mazda въехал в кафе на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадало два человека.

Фото: скриншот с видео