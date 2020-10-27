Велосипедист ночью разбил стеклянную остановку общественного транспорта в Днепровском районе Киева (видео)

Велосипедист ночью разбил стеклянную остановку общественного транспорта в Днепровском районе Киева (видео)

В ночь на сегодня, 27 октября, в Днепровском районе Киева велосипедист врезался в остановку общественного транспорта. В результате стеклянная стенка остановки была разбита.

Об этом KV стало изветсно из сообщения паблика dtp.kiev.ua в соцсети Фейсбук.

“Вот такое нелепое ДТП с участием велосипедиста и остановки общественного транспорта произошло сегодня ночью в Киеве на улице Алматинской”, – сказано в сообщении.

Получил ли велосипедист какие-либо травмы, пока не сообщается. Также пока неизвестна его личность.

Напомним, 14 августа, в Дарницком районе столицы, на пересечении Днепровской набережной и улицы Княжий Затон, автомобиль Mazda въехал в кафе на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадало два человека.

Фото: скриншот с видео


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Почему нельзя буксировать автомобиль с АКПП: наглядный примерПочему нельзя буксировать автомобиль с АКПП: наглядный пример
Семейное ДТП в Киеве: девушка с отцом подрались из-за своих машин (видео)Семейное ДТП в Киеве: девушка с отцом подрались из-за своих машин (видео)
На окружной Львова водитель пытался обогнать фуру: трое человек погиблиНа окружной Львова водитель пытался обогнать фуру: трое человек погибли
Во Львове запретят дизельные автомобилиВо Львове запретят дизельные автомобили
В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
За год количество велосипедистов в Киеве выросло в 2 раза (инфографика)За год количество велосипедистов в Киеве выросло в 2 раза (инфографика)
Из-за ярмарок в Киеве изменятся маршруты общественного транспорта на выходныхИз-за ярмарок в Киеве изменятся маршруты общественного транспорта на выходных
В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)
Семейное ДТП в Киеве: девушка с отцом подрались из-за своих машин (видео)Семейное ДТП в Киеве: девушка с отцом подрались из-за своих машин (видео)
США снимают запрет на перелеты в районе СимферополяСША снимают запрет на перелеты в районе Симферополя
Этой ночью на части ул. Бальзака в Киеве перекроют движение (схема)Этой ночью на части ул. Бальзака в Киеве перекроют движение (схема)
На выходных в Киеве ограничат движение транспорта на Гаванском мостуНа выходных в Киеве ограничат движение транспорта на Гаванском мосту
Virgin Hyperloop One построит за $500 млн исследовательский центр для создания транспорта будущегоVirgin Hyperloop One построит за $500 млн исследовательский центр для создания транспорта будущего
В Оболонском районе столицы на ходу загорелась маршрутка с пассажирами в салоне (видео)В Оболонском районе столицы на ходу загорелась маршрутка с пассажирами в салоне (видео)
Арабская бюджетная авиакомпания с 25 октября возобновляет рейсы из Киева в ОАЭАрабская бюджетная авиакомпания с 25 октября возобновляет рейсы из Киева в ОАЭ
Последние новости
Подгружаем последние новости