На Киевщине члены теризбиркома попали в смертельное ДТП

62-летняя пассажирка легковой машины погибла на месте, а 44-летнего водителя доставили в больницу.

На Киевщине члены теризбиркома попали в смертельное ДТП
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Бородянском районе Киевской области случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Авария произошла 26 октября около 14:30 на автодороге Немешаево-Козинцы. В легковом автомобиле находились члены территориальной избирательной комиссии.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. От полученных травм 62-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте происшествия, а 44-летнего водителя этой машины доставили в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Хмельницком случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Один из водителей скрылся с места ДТП.

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