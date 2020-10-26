В Хмельницком водитель спровоцировал тройное ДТП и скрылся

Другие два водителя получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

В Хмельницком произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Део Эспрессо», двигаясь по проспекту Мира в крайней правой полосе, не справился с управлением и допустил правое боковое касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ 21099» под управлением жителя с. Старая Синява, который двигался по крайней левой полосе в направлении Староконстантиновского шоссе. В результате водитель «ВАЗа» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ Калина» под управлением красиливчанина, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после совершения ДТП водитель "Дэу" оставил автомобиль и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении, его ищет полиция.

Водители обоих "ВАЗов" получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Сейчас врачи устанавливают степень тяжести их травм.

Напомним, ранее в Волочиске на Хмельнитчине вследствие ДТП погибли двое подростков 14-ти и 15 лет.