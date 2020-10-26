Опубликованы рендерные изображения кроссовера Kia Sportage нового поколения

Некоторое время назад выяснилось, что премьера кроссовера Kia Sportage нового поколения состоится в апреле следующего года.

Пока общественность дожидается дебюта одного из бестселлеров корейской марки, независимый дизайнер AtchaCars подготовил рендеры будущего Sportage. Источником вдохновения выступил Hyundai Tucson последней генерации.

Профиль нового Kia Sportage напоминает Tucson, однако линии кузова отличаются большей плавностью и простотой. Крыша выполнена в купеобразном стиле.

Новинка должна превзойти предшественницу в длине, чтобы получить более просторный салон. Точно известно, что дизайнеры Kia изменят места расположения боковых зеркал.

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