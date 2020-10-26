Топ-10. Рейтинг самых популярных электромобилей в Украине
В украинском автопарке насчитывается 23,3 тысячи автомобилей, работающих исключительно на электротяге.
В украинском автопарке насчитывается 23,3 тысячи автомобилей, работающих исключительно на электротяге. Об этом сообщили в ответ на запрос Радио Свобода в ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».
Самые популярные модели электрокаров
- Наиболее популярная модель электрокаров - Nissan Leaf - 11731 единиц.
- На втором месте - Tesla Model S - 1653 авто.
- На третьей позиции - Renault Kangoo ZE - 1058.
- В пятерку также попали BMW i3 (1009 единиц)
- Tesla Model 3 - 926;
- Fiat 500e - 781;
- Volkswagen e-Golf - 758;
- Tesla Model X - 655;
- Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 627;
- Renault Zoe - 626.
Относительно того, сколько в Украине в настоящее время есть зарядных станций для электромобилей, то такой информации в «Укравтопроме» не имеют.
Напомним
В этом месяце в Министерстве внутренних дел сообщили, что в Украине начали выдавать «зеленые» номера для электромобилей.
«Отныне электрический транспорт сможет парковаться на специально отведенных машиноместах, где будет бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также сможет пользоваться преимуществами дорожных знаков «Для электромобилей», «Кроме электромобилей», «Станция зарядки электромобилей», - заявили в ведомстве.
В министерстве отметили, что эти номера будут распознаваться даже камерами, работающими в черно-белом режиме.