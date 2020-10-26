Топ-10. Рейтинг самых популярных электромобилей в Украине

В украинском автопарке насчитывается 23,3 тысячи автомобилей, работающих исключительно на электротяге.

Топ-10. Рейтинг самых популярных электромобилей в Украине
Фото: atlanticexpress.com.ua

В украинском автопарке насчитывается 23,3 тысячи автомобилей, работающих исключительно на электротяге. Об этом сообщили в ответ на запрос Радио Свобода в ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Самые популярные модели электрокаров

  • Наиболее популярная модель электрокаров - Nissan Leaf - 11731 единиц.
  • На втором месте - Tesla Model S - 1653 авто.
  • На третьей позиции - Renault Kangoo ZE - 1058.
  • В пятерку также попали BMW i3 (1009 единиц)
  • Tesla Model 3 - 926;
  • Fiat 500e - 781;
  • Volkswagen e-Golf - 758;
  • Tesla Model X - 655;
  • Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 627;
  • Renault Zoe - 626.

Относительно того, сколько в Украине в настоящее время есть зарядных станций для электромобилей, то такой информации в «Укравтопроме» не имеют.

Напомним

В этом месяце в Министерстве внутренних дел сообщили, что в Украине начали выдавать «зеленые» номера для электромобилей.

«Отныне электрический транспорт сможет парковаться на специально отведенных машиноместах, где будет бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также сможет пользоваться преимуществами дорожных знаков «Для электромобилей», «Кроме электромобилей», «Станция зарядки электромобилей», - заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что эти номера будут распознаваться даже камерами, работающими в черно-белом режиме.

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