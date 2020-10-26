На танкере у берегов Британии спецназ задержал семь человек, которые угрожали экипажу

Экипаж не пострадал

На танкере у берегов Британии спецназ задержал семь человек, которые угрожали экипажу
Фото: thenationalnews.com

На борту танкера Nave Andromeda в проливе Ла-Манш подразделение военно-морского спецназа Великобритании задержало семь человек, которые угрожали безопасности экипажа. Все семеро не имеют отношения к рейсу. Британская пресса называет их "безбилетниками", передает ВВС.

На данный момент известно, что около 10:00 25 октября, когда судно было примерно в 10 км от британского берега, экипаж подал сигнал об опасности. Береговая служба передала информацию полиции, а полиция в свою очередь информировала министерство обороны Великобритании.

Инцидент был расценен как попытка захвата судна, и Минобороны санкционировало привлечение к операции специальной десантной службы Великобритании SAS. Операция, в которой участвовали шесть вертолетов, продолжалась девять минут.

Экипаж укрылся в цитадели корабля и не пострадал.

BREAKING: NPAS helicopter gone to refuel but multiple helicopters including Coastguard remain. IW Radio understand that the Special Boat Service have been briefed and standing by #naveandromeda #iwnews #skynews pic.twitter.com/ccdFP9kXzE

— Isle of Wight Radio (@iwightradio) October 25, 2020

По словам юристов компании-владельца судна, инцидент, скорее всего, произошел после того, как экипаж обнаружил присутствие на борту "безбилетников" и попытался взять их под стражу.

Nave Andromeda, принадлежащий греческой компании Navios, следовал из Лагоса в Нигерии на нефтеперерабатывающий завод Fawley недалеко от Саутгемптона и никуда по пути не заходил.

Из Лагоса танкер вышел 5 октября, и пока непонятно, каким образом "безбилетникам" удавалось скрываться в течение 20 дней. Также непонятно, с какой целью они проникли на судно и куда бы направились после швартовки, если бы не были обнаружены.

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