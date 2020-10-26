Камеры автофиксации начнут фиксировать не только превышение скорости

В 2021 году в Украине расширят функционал системы автофиксации нарушений ПДД. Камеры будут регистрировать не только превышение скорости, но также пересечение двойной сплошной линии разметки, проезд на красный сигнал светофора и проезд по полосе для общественного транспорта. Об этом рассказал глава "Укринфрапроекта" Кирилл Хомяков.

По словам Хомякова, комплексы автофиксации нарушений ПДД для расширения их функционала менять не нужно. Достаточно будет доработать программное обеспечение.

Кроме того, полиции нужно будет на законодательном уровне внести изменения в нормативную базу. Иначе водители смогут через суд оспорить штрафы.

Напомним, что в Украине за пересечение двойной сплошной линии разметки водителей привлекают к ответственности по части 2 статье 122 Кодекса про административные правонарушения - Нарушение правил обгона и встречного разъезда (в т.ч. пересечение двойной сплошной). Она предусматривает штраф в размере 425 гривен.

Проезд на красный сигнал светофора тоже штрафуется на 425 гривен. Что же касается проезда по полосе для общественного транспорта, то его квалифицируют по части 3 статьи 122 Кодекса про административные правонарушения как непредставление преимущества маршрутным транспортным средствам. Штраф – 510 гривен.