Fiat представил автомобиль за семь тысяч долларов

Компания Fiat официально представила хэтчбек Fiat Mobi нового поколения. Его цена составляет всего от 7 тысяч долларов.

Fiat представил автомобиль за семь тысяч долларов - today.ua

Fiat Mobi итальянцы выпускают с 2016 года. К сожалению, этот автомобиль продается далеко не во всех странах. Его разработали специально для рынка Южной Америки.

Новый Mobi получил заметные изменения в дизайне, в салоне и в техническом оснащении. Но самое главное, у него теперь есть вседорожная версия Trekking (см. фото). Что это означает? Вы, конечно, знаете, что у Renault Sandero есть версия Stepway. Так вот, Fiat Mobi Trekking сделан по такому же принципу.

Fiat представил автомобиль за семь тысяч долларов

У версий Mobi Easy и Like дорожный просвет составляет 15 см, а у вседорожного Trekking – 19 см. Кроме того, Trekking имеет некоторые другие отличия от базовых комплектаций.

Новый Mobi оснащается мультимедийной системой UConnect с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Он доступен в качестве опции в версиях Like и Trekking.

Fiat представил автомобиль за семь тысяч долларов

Как мы уже говорили, новый Fiat Mobi стоит от 7 тысяч долларов. Но вседорожник Mobi Trekking немного дороже – 8,5 тыс. долларов.

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