Электромобили Tesla получили автопилот. Но не у всех владельцев

Покупая недешёвые электромобили Tesla, их владельцы становятся обладателями незаконченного продукта и выступают в роли бета-тестеров. Например, автопилота.

Продвинутая система электронных ассистентов водителя, которая устанавливается на электромобили Tesla, не считается полноценным автопилотом ни по своим возможностям, ни согласно букве закона, который даже запретил компании рекламировать систему как «автопилот», но ситуация должна измениться уже в 2020 году. Tesla выпустила Full Self-Driving Beta — бета-версию полноценного автопилота, которая появилась на электромобилях. Правда, пока не у всех клиентов, а лишь у избранных. Правда, со временем обновление программного обеспечения с новыми функциями будет доступно всё большему количеству водителей, а к концу текущего года обещан релиз окончательного варианта автопилота.

Уже в бета-версии Tesla может самостоятельно проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрёстки, поворачивать налево и направо, пропускать пешеходов на переходах, объезжать припаркованные автомобили и другие препятствия на своём пути. К такому функционалу автопилот пришёл после того, как его сначала научили различать сигналы светофора и реагировать на знаки «стоп». Формально, сейчас Tesla могут двигаться самостоятельно не только по трассе (это электромобили могли и ранее), но и в городском трафике, хотя и не без ограничений.

Overly cautious at a roundabout… I didn’t have to interact until the end of the process. Not bad for the first attempt! Go FSD BETA! pic.twitter.com/3gPkztUWgY — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

Во-первых, бета-тестерами Full Self-Driving Beta стали самые аккуратные водители, которые ранее не были замечены в опасном вождении и нарушении правил дорожного движения. Во?вторых, система требует наличия рук водителя на руле — если их убрать, автопилот сначала попробует привлечь внимание человека, а если он не отреагирует, то электромобиль самостоятельно безопасно припаркуется. В-третьих, Full Self-Driving Beta перестраховывается — едет медленнее, чем обычный водитель, а порой допускает ошибки, которые и должен исправить человек за рулём.

Интерфейс автопилота пока далёк от окончательного, но на работе нейросети, которая объединяет и обрабатывает изображения с установленных на Tesla камер, это не сказывается. Даже Full Self-Driving Beta неплохо справляется с позиционированием электромобиля в пространстве и большинством дорожных ситуаций, а маневры человека, который исправляет ошибки автопилота, система использует для дальнейшего обучения нейросети и механизмов автопилота.

Tesla обещает, что до конца 2020 года «выкатит» окончательный релиз автопилота, который выйдет в видео обновления программного обеспечения для всех находящихся в эксплуатации электромобилей. При этом полноценным беспилотником седаны и кроссоверы Tesla не станут, поскольку законодательство ещё не разрешает эксплуатацию машин без человека за рулём и без контроля водителя за действиями машины.



