Электромобили Tesla получили автопилот. Но не у всех владельцев

Продвинутая система электронных ассистентов водителя, которая устанавливается на электромобили Tesla, не считается полноценным автопилотом ни по своим возможностям, ни согласно букве закона, который даже запретил компании рекламировать систему как «автопилот», но ситуация должна измениться уже в 2020 году. Tesla выпустила Full Self-Driving Beta — бета-версию полноценного автопилота, которая появилась на электромобилях. Правда, пока не у всех клиентов, а лишь у избранных. Правда, со временем обновление программного обеспечения с новыми функциями будет доступно всё большему количеству водителей, а к концу текущего года обещан релиз окончательного варианта автопилота.

Уже в бета-версии Tesla может самостоятельно проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрёстки, поворачивать налево и направо, пропускать пешеходов на переходах, объезжать припаркованные автомобили и другие препятствия на своём пути. К такому функционалу автопилот пришёл после того, как его сначала научили различать сигналы светофора и реагировать на знаки «стоп». Формально, сейчас Tesla могут двигаться самостоятельно не только по трассе (это электромобили могли и ранее), но и в городском трафике, хотя и не без ограничений.

Overly cautious at a roundabout… I didn’t have to interact until the end of the process. Not bad for the first attempt! Go FSD BETA! pic.twitter.com/3gPkztUWgY

— Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020