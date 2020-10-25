Dacia Duster может лишиться полного привода

Dacia Duster нового, третьего поколения, может потерять полный привод, так как его, возможно, построят на платформе CMF-B. Об этом сообщает французский журнал L’argus.

Dacia Duster может лишиться полного привода

Марк Сусс, директор по продукции бренда Dacia на европейском рынке, заявил, что нынешнее поколение кроссовера Duster будет иметь меньший жизненный цикл, чем обычно. То есть эта модель будет в продаже не восемь лет, а чуть больше шести лет.

Значит, что Duster третьего поколения появится в продаже в 2024 году. Но эта информация официально не подтверждена.

Сусс не стал прямо говорить, что новый Duster создадут на платформе CMF-B, однако его слова этого не исключали. Тем более, что новые Sandero и Logan построены как раз на этой платформе.

Dacia Duster может лишиться полного привода

Новая платформа позволит использовать новые методы и технологии, которые упростят соблюдение более строгих правил выбросов СО2 и в то же время привлечет новых клиентов.

Однако, из-за этого популярный кроссовер может лишиться полного привода. Ни у одной модели на платформе CMF-B нет полного привода. Что же касается купе-кроссовера Arkana, у которого есть полный привод, то он построен на старой платформе Duster.


: Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Семейное ДТП в Киеве: девушка с отцом подрались из-за своих машин (видео)Семейное ДТП в Киеве: девушка с отцом подрались из-за своих машин (видео)
Почему нельзя буксировать автомобиль с АКПП: наглядный примерПочему нельзя буксировать автомобиль с АКПП: наглядный пример
На окружной Львова водитель пытался обогнать фуру: трое человек погиблиНа окружной Львова водитель пытался обогнать фуру: трое человек погибли
Во Львове запретят дизельные автомобилиВо Львове запретят дизельные автомобили
В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)В Киеве возле рынка на Лесной загорелся маршрутный автобус (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Renault начал продавать новый пикап DusterRenault начал продавать новый пикап Duster
Dacia представила электромобиль за 10 000 евроDacia представила электромобиль за 10 000 евро
Электрокроссовер Dacia за 10 000 евро официально представилиЭлектрокроссовер Dacia за 10 000 евро официально представили
До конца года Tesla может наладить экспорт электромобилей китайской сборкиДо конца года Tesla может наладить экспорт электромобилей китайской сборки
Транспортный коридор Via Carpatia поможет экономическому развитию УкраиныТранспортный коридор Via Carpatia поможет экономическому развитию Украины
МВД не может притянуть к ответственности нардепа, который 60 раз попал на камеры за превышение скоростиМВД не может притянуть к ответственности нардепа, который 60 раз попал на камеры за превышение скорости
Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронамиAmazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами
Обязательный техосмотр авто может вернуться осенью 2020 годаОбязательный техосмотр авто может вернуться осенью 2020 года
Кабмин может вновь увеличить штрафы водителямКабмин может вновь увеличить штрафы водителям
В мэрии Одессы надеются, что замена компании-подрядчика поможет снять танкер Delfi с мелиВ мэрии Одессы надеются, что замена компании-подрядчика поможет снять танкер Delfi с мели
Последние новости
Подгружаем последние новости