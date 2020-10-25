Dacia Duster может лишиться полного привода

Dacia Duster нового, третьего поколения, может потерять полный привод, так как его, возможно, построят на платформе CMF-B. Об этом сообщает французский журнал L’argus.

Марк Сусс, директор по продукции бренда Dacia на европейском рынке, заявил, что нынешнее поколение кроссовера Duster будет иметь меньший жизненный цикл, чем обычно. То есть эта модель будет в продаже не восемь лет, а чуть больше шести лет.

Значит, что Duster третьего поколения появится в продаже в 2024 году. Но эта информация официально не подтверждена.

Сусс не стал прямо говорить, что новый Duster создадут на платформе CMF-B, однако его слова этого не исключали. Тем более, что новые Sandero и Logan построены как раз на этой платформе.

Новая платформа позволит использовать новые методы и технологии, которые упростят соблюдение более строгих правил выбросов СО2 и в то же время привлечет новых клиентов.

Однако, из-за этого популярный кроссовер может лишиться полного привода. Ни у одной модели на платформе CMF-B нет полного привода. Что же касается купе-кроссовера Arkana, у которого есть полный привод, то он построен на старой платформе Duster.