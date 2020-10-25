За год количество велосипедистов в Киеве выросло в 2 раза (инфографика)

За год количество велосипедистов в Киеве выросло в 2 раза (инфографика)

За год количество велосипедистов в Киеве выросло в 2 раза. Эксперты отмечают, что в Киеве существенно увеличилось количество людей, предпочитающих велосипеды или легкий персональный транспорт для передвижения.

Об этом KV стало известно из сообщения в паблике U-Cycle (ОО “Ассоциация велосипедистов Киева”). 

Количество велосипедистов осенью в Киеве в будний день выросло в 2,5 раза, а в выходной – почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Такие результаты подсчета, который провела U-Cycle в сентябре 2020 года. По словам экспертов, если во время пандемии город организует временные велодорожки, то количество велосипедистов значительно возрастет.

Подсчет велосипедистов проводился 9 и 19 сентября на 22-х перекрестках в Киеве. В течение двух часов активисты U-Cycle насчитали в будний день 4 569 велосипедистов и в выходной – 3 675. Такие показатели является абсолютным рекордом за 7 лет подсчета в осенний сезон. Болееф велосипедистов было только в апреле этого года во время жесткого карантина – 5 431 в будний день.

Кроме того, впервые в Киеве проведен подсчет, сколько людей пользуется легким персональным транспортом (электросамокаты, моноколеса и т.д.). В будний день зафиксировано 1 152 пользователей, а в выходной вдвое меньше – 665.

“Во время жесткого карантина города не воспользовались моментом, чтобы ввести больше велоинфраструктуры. Несмотря на это, в Киеве существенно увеличилось количество людей, предпочитающих велосипеды или легкий персональный транспорт для передвижения. Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. Поэтому во избежание скоплений людей в общественном транспорте власти должны обустроить временные велополосы по примеру европейских городов”, – отмечают эксперты U-Cycle.

С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке.

Фото: U-Cycle


Сергей Албул, КиевВласть

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