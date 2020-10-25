Три миллиона украинских водителей не пройдут техосмотр

Как известно, с 2022 года в Украине планируют возобновить обязательный техосмотр легковых автомобилей, от которого отказались в 2011 году. Первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов считает, что его не пройдут от 2,5 до 3 миллионов украинских автомобилистов.

Три миллиона украинских водителей не пройдут техосмотр

Смольянинов отметил, что у многих старых автомобилей нет катализаторов. В Украине таких машин примерно 2,5-3 миллиона. У них «нет шансов» пройти техосмотр.

В этом случае, считает Смольянинов, государству нужно пойти на компромисс. Не обязательно полностью ограничивать эксплуатацию таких автомобилей. Но это должно быть прописано в технических условиях, по которым будут работать лаборатории, проводящие техосмотр.

Таким образом, государство решительно намерено ввести обязательный технический осмотр легковых автомобилей, но из-за этого у миллионов украинских водителей могут возникнуть серьезные проблемы. Все будет зависеть от того, какие стандартны по уровню выбросов СО2 пропишут в технических требованиях.


: Максимов Віталій, Тудей

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