Судья Печерского суда за день освободил от ответственности 13 пьяных водителей

В Киеве один из судей Печерского районного суда 19 октября 2020 года закрыл сразу 13 дел, открытых в отношении пьяных водителей. Причина – окончание сроков рассмотрения дел, сообщает компания «Дорожный адвокат».

Согласно закону, если в суде на протяжении трех месяцев дело не рассмотрено, то его нужно закрыть. В этом случае водитель освобождается от ответственности, даже если он управлял автомобилем в состоянии очень сильного опьянения.

Судья Печерского суда за один день освободил от ответственности 13 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Причем один из них должен был привлечен к ответственности третий раз в течение года.

Затягивание дел – обычная практика тех, кто хочет избежать наказаниия. Об этом уже не раз говорили.

Ранее стало известно, что суды массово закрывают производства по фактам вождения в пьяном состоянии, имевшие место до 1 июля 2020 года. Это происходит на основании п. 6 ст. 247 КУоАП в связи с отменой с 01.07.2020 ч.1 ст.130 КУоАП в редакции, действовавшей до 01.07.2020.