Во Львове запретят дизельные автомобили

Львовский горсовет принял постановление об улучшении воздуха в городе Львов, одним из пунктов которого является создание «экозон», в которые нельзя будет заезжать автомобилям с чрезмерным выбросом вредных веществ. В первую очередь это коснется старых дизельных машин.

Во Львове запретят дизельные автомобили

В целом же во Львове планируют к 2030 году полностью запретить автомобили с дизельными двигателями.

«Экозоны» (Low emission zones) появятся во Львове в 2021 году. Там не только запретят ездить грузовикам, но и легковым автомобилям до 1991 года выпуска и авто без каталитичных нейтрализаторов.

За выполнение этих решений отвечают Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры.

Кроме того, с 2021 года во Львове запретят продавать автомобильное топливо низкого качества.

Напомним, что движение за запрет дизельных автомобилей началось несколько лет назад в Германии. В некоторых немецких городах уже запрещены старые дизельные машины, которые не соответствуют современным экологическим стандартам.


: Максимов Віталій, Тудей

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