УЗ сняла ограничения на продажу билетов на 11 станциях, хотя большинство из них до сих пор в красной зоне

С понедельника билеты на поезда можно будет приобрести, в частности, в Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком.

"Укрзализныця" с понедельника, 26 октября, возобновит продажу билетов на 11 станциях, которую ранее приостановили ввиду усиления карантина. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о станциях Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко в Смеле Черкасской области и Сумы.

19 октября УЗ прекратила продавать билеты на девяти станциях, была разрешена только высадка пассажиров. Теперь ограничения теряют силу. Хотя Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Смела, Сумы и Дубно продолжают оставаться в красной зоне.

В то же время, согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, с 26 октября закроют продажу билетов со станции Подольск в Одесской области.

Напомним, на этой неделе "Укрзализныця" выступила за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина.