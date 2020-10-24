Ожидания не оправдались: “Евробляхеры“ разочарованы Зеленским

В Верховной Раде Украине должны были 20 октября 2020 года рассмотреть законопроекты о доступной растаможке автомобилей на иностранных номерах, но этого так и не произошло. Ожидания десятков тысяч «евробляхеров» опять не оправдались.

Ожидания не оправдались: “Евробляхеры“ разочарованы Зеленским

Лидер организации «АвтоЕвроСила», которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на еврономерах, Олег Ярошевич 11 октября заявил, что в переговорах с президентом Украины по законопроектам про доступную растаможку начался «новый эволюционный виток».

Предполагалось, что народные депутаты рассмотрят законопроекты про доступную растаможку 20 октября, но этого так и не случилось.

Вместо этого президент Владимир Зеленский посоветовал украинцам предложить вопрос про доступную растаможку для его всенародного опроса, который он хочет сделать ежемесячным или даже еженедельным.

Между тем, многие владельцы автомобилей на еврономерах устали ждать доступную растаможку. Они разочаровались в обещаниях. Соответствующих законопроектов в Верховной Раде несколько, но ни один из них до сих пор почему-то не рассмотрен даже в первом чтении…


: Максимов Віталій, Тудей

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