Ford Mondeo попрощался с бензиновыми двигателями

Ford Mondeo больше не будет предлагаться покупателям с бензиновыми двигателями. Эта популярная модель теперь имеет только дизеля и гибридную силовую установку.

В Европе постоянно ужесточаются экологические стандартны. Ford Mondeo с бензиновыми силовыми установками им не соответствовал, поэтому американскому автогиганту пришлось от них отказаться.

В 2019 году Ford «избавился» от 2,0 л бензинового двигателя EcoBoost, а теперь дошла очередь до более экономичного 1,5 л агрегата EcoBoost мощностью 165 л.с. и 242 Нм крутящего момента.

Если кому-то нужен Mondeo с бензиновым мотором, то он может купить Mondeo Hybrid (в двух вариантах кузова – седан и универсал). Кстати, в Европе на него спрос в нынешнем году увеличился на 25% по сравнению с 2019 годом.

Силовая установка Mondeo Hybrid состоит из 2,0 л бензинового двигателя с циклом Аткинсона, электромотора, генератора и литий-ионной батареи. Мощность такой гибридной силовой установки достигает 187 л.с. и 300 Нм крутящего момента. На одной электротяге автомобиль проезжает около 54 км.

Утверждается, что Ford Mondeo Hybrid отлично подойдет автомобилистам, которые в год проезжают около 20 тысяч километров. В этом случае их денежные затраты будет даже меньше, чем с дизельным Mondeo.

Ранее сообщалось, что Ford Mondeo нового поколения появится в продаже в 2021 году. Не исключено, что в его дизайне будут заметны элементы кроссовера.