На окружной Львова водитель пытался обогнать фуру: трое человек погибли

Две легковушки столкнулись лоб в лоб.

Фото: Национальная полиция

На окружной дороге Львова в результате лобового столкновения легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщили в областной полиции.

ДТП произошло вечером 23 октября в селе Пасеки-Зубрицкие.

"Водитель автомобиля «Пежо» 32-летний львовянин не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено Сценик», за рулем которого находился 65-летний житель Львова", - говорится в сообщении.

Камеры наблюдения зафиксировали, что водитель Пежо выехал на встречную полосу, чтобы обогнать фуру.

От травм на месте погибли три человека: 73-летняя пассажирка автомобиля «Рено», а также водитель «Пежо» и его 34-летний пассажир.

Водителя легковушки «Рено» с травмами доставили в больницу.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.