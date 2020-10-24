В продажі з’явився найбільш незвичайний автомобіль в світі

На аукціон Artcurial 1 листопада нинішнього року виставлять оригінальний трицикл Bond Bug, який оснастили 150-сильним мотором від мотоцикла Yamaha. Про це агентству CarsWeek стало відомо в п’ятницю, 23 жовтня.

Даний агрегат дозволяє мотоколясці прискорюватися до 100 км/год за 3,5 секунди, тоді як Porsche 911 Carrera 4S набирають цю швидкість на 0,1 секунди повільніше. Якщо говорити про очікувану вартість, то вона складе в межах 20 000 – 30 000 євро.

Bond Bug 700 ES з оголошення зійшов з конвеєра в 1973 році і піддався реставрації. Немає інформації ні щодо пробігу трицикла, ні імені власника, проте наголошується, що старий агрегат замінили мотоциклетним мотором Yamaha YZF-R1, який надає мікрокару можливість розганятися вище 200 км/год. Трансмісія – 6-швидкісна МКПП, в свою чергу, ходова частина була посилена.

Мотоколяска пофарбована в традиційний для моделі помаранчевий відтінок. У салоні замість штатної приладової панелі з’явився аналог від Yamaha YZF-R1. Незважаючи на відсутність дверей в традиційному розумінні (замість них – піднімається купол), Bond Bug володіє обігрівачем салону.

Виробництво трициклів Bond Bug здійснювалося в Великобританії з 1970 по 1974 рік, причому в рух їх приводили 4-циліндрові двигуни об’ємом від 700 до 750 кубічних сантиметрів. Продуктивність від 29 до 31 к.с. Такі агрегати дозволяли Bond Bug прискорюватися до 122 км/год. В цілому протягом чотирьох років випустили 2270 таких трициклів.