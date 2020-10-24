Українська компанія випустила потужний позашляховик

Українська компанія Pulsar Expo презентувала шкільний автобус для важкого бездоріжжя.

Як стало відомо MMR , базою для моделі став автобус Torsus Praetorian. Новинка може перевозити до 35 дітей, причому дуже складними маршрутами.

Torsus Praetorian розроблений на модернізованій платформі підвищеної вантажопідйомності від MAN. Рушійною силою моделі є 6,9-літровий 6-циліндровий дизельний двигун від MAN. Агрегат видає 290 кінських сил і 1150 Нм. Привіт передається на всі 4 колеса.

Колеса шкільного автобуса взуті у позашляхові покришки Michelin, а кліренс становить вражаючі 34 см, що дозволяє транспортному засобу долати брід глибиною майже в один метр.

«Шкільний автобус був однією з перших ідей, які у нас виникли, оскільки Praetorian – це безпечний і міцний транспортний засіб, який може захистити своїх пасажирів навіть в найскладніших умовах», – сказав генеральний директор Torsus Вахтанг Джукашвілі.