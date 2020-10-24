Українська компанія випустила потужний позашляховик
Українська компанія Pulsar Expo презентувала шкільний автобус для важкого бездоріжжя.
Як стало відомо
Torsus Praetorian розроблений на модернізованій платформі підвищеної вантажопідйомності від MAN. Рушійною силою моделі є 6,9-літровий 6-циліндровий дизельний двигун від MAN. Агрегат видає 290 кінських сил і 1150 Нм. Привіт передається на всі 4 колеса.
Колеса шкільного автобуса взуті у позашляхові покришки Michelin, а кліренс становить вражаючі 34 см, що дозволяє транспортному засобу долати брід глибиною майже в один метр.
«Шкільний автобус був однією з перших ідей, які у нас виникли, оскільки Praetorian – це безпечний і міцний транспортний засіб, який може захистити своїх пасажирів навіть в найскладніших умовах», – сказав генеральний директор Torsus Вахтанг Джукашвілі.