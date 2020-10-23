Украинец собрал впечатляющую коллекцию мотоциклов и мопедов

В Берегово существует настоящий частный музей винтажных мотоциклов и мопедов. Реставратор Аттила собрал несколько десятков раритетных аппаратов всего за четыре года.

О крутой коллекции рассказал в видеообзоре автожурналист Олег Омельницкий. Началось все с восстановленного мопеда «Рига-1. Затем Аттила начал разыскивать раритетную мототехнику в интернете и восстанавливать ее. При наличии запчастей один байк он приводил в порядок в среднем за неделю.

Сейчас в музее стоят несколько Jawa (в том числе и вариант для гонок по льду), KTM 1972 года, советские Минск и К-125, мопеды «Карпаты» и «Верховина».