Аэропорт "Львов" впервые принял самолет из Нью-Йорка

Международный аэропорт "Львов" 23 октября принял самолет Boeing 787-9 Dreamliner, который по заказу компании Meest впервые доставил груз посылок по маршруту Нью-Йорк - Львов.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Самолет авиакомпании LOT совершил тестовый презентационный рейс, сообщает пресс-служба аэропорта.

По словам генерального директора аэропорта "Львов" Татьяны Романовской, с момента наступления кризиса в авиации из-за пандемии Covid-19 аэропорт переключился на поиск альтернативных источников заработка. В частности начали развивать грузовые перевозки.

"Параллельно с нами такой поиск начали и авиакомпании, ? чтобы заполнить нишу выживания авиационной отрасли в целом. Поэтому спрос на перевозки грузов во время пандемии не только сохранился, но и существенно вырос", - отметила она.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Напомним, что международное авиасообщение с Украиной было остановлено 17 марта. Выполняли только спецрейсы.

Регулярные авиаперелеты с другими странами в Украине возобновились 15 июня, внутренние рейсы - с 5 июня.