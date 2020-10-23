Армейский Hummer получил преемника

Пропасть между бумерами и миллениалами станет ещё больше, потому что армейский Hummer для каждого поколения теперь будет свой.

Легендарный армейский внедорожник HMMWV, который более известен как Humvee или Hummer, уходит в историю. Автомобиль, облик которого знаком по всему миру как участием в многочисленных голливудских фильмах, так и по военной хронике, уступит своё место в рядах армии США новому внедорожнику NXT 360.

Внедорожник разработан той же компанией AM General, что выпускала и оригинальный HMMWV, но отличается от него иной философией. Если Humvee представлял собой скорее обычный автомобиль, подготовленный для службы в армии, то новый NXT 360 — это больше бронемашина, защищённая от мин и нападений из засад (MRAP).

AM General

Число 360 указывает на то, что новый внедорожник получил бронезащиту «по кругу», включая в том числе повышенную противоминную защиту, в состав которой входят специально спроектированное днище для рассеивания взрывной волны, подвесные сиденья в салоне, снижающие при подрыве нагрузку на экипаж, а также глухая броня задней части кузова.

Бронестёкла использованы только в лобовом остеклении и передних дверях, а чтобы солдаты имели возможность контролировать обстановку и позади автомобиля, в базовое оснащение NXT 360 включена видеокамера с полем обзора 60?120 градусов. Изображение с неё выводится на установленный в салоне дисплей высокого разрешения и на персональный экран командира экипажа.

NXT 360 представлен на ежегодной выставке Ассоциации армии США (AUSA) в двух версиях. Оба варианта оснащаются 6,5-литровым дизельным двигателем и автоматической коробкой передач. Версия ES имеет более мощный мотор (250 л.с. против 205 л.с. у базового исполнения), 6-ступенчатый «автомат» (по умолчанию коробка 4-ступенчатая), более длинноходную подвеску. Оба варианта можно дооснастить дополнительным оборудованием и вооружением, а также повысить бронезащиту за счёт крепления бронелистов на болтах поверх кузовных панелей. В армию США новые внедорожники поступят в версиях на 2, 4 и 6 человек с различным оборудованием.



