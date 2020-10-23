Почему нельзя буксировать автомобиль с АКПП: наглядный пример

Один из пользователей Reddit опубликовал фотографии своего поврежденного автомобиля Ford Fusion с автоматической коробкой передач, который он буксировал в режиме паркинга. Повреждения на удивление не очень большие, но они все же дорого обойдутся автомобилисту.

Автомобили с «автоматом» нельзя буксировать более чем на несколько километров. В этом случае нужно установить селектор АКПП в нейтральное положение.

Владелец Ford Fusion этого не сделал. Заблокированные колеса в режиме Parking явно не пошли на пользу автомобилю.

Судя по всему, Fusion буксировали гораздо больше, чем несколько километров. Он наполовину лишился легкосплавных дисков, пострадали тормоза и рычаги подвески. Мы не исключаем и другие поломки, которые, возможно, затронули трансмиссию.

Автомобили с автоматической коробкой позволяют сосредоточиться на управлении, получая от этого удовольствие. Однако, их буксировка требует значительного внимания. В противном случае придется заплатить за дорогой ремонт.