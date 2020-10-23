В Украине замечен новый крутой суперкар Aston Martin

Украинский парк роскошных Aston Martin DB11 пополнился ещё одним экземпляром. На улицах Одессы сфотографировали британский суперкар в лимитированном исполнении Launch Edition.

В моторном отсеке Aston Martin DB11 смонтирован 608-сильный бензиновый агрегат V12 5.2 с двойным наддувом. С таким двигателем автомобиль может ускоряться до первой «сотни» за неполные четыре секунды и продолжать динамично разгоняться вплоть до отметки 322 километра в час.

Ранее купе Aston Martin DB11 с 12-цилиндровым мотором заметили в Днепре. Данное авто интересно ещё и тем, что однажды его оставили стоящим на трассе Харьков-Днепр после небольшого ДТП. Владелец машины на месте аварии отсутствовал.