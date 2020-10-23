В Хмельницкой области достроили дорогу, работы над которой начали еще 16 лет назад

На новых участках дороги уже запустили движение.

В Хмельницкой области достроили объездную дорогу возле города Дунаевцы, работу над которой начали еще в 2004 году.

На дороге Н-03 из Житомира в Черновцы открыли для движения новые 7,72 километра пути, сообщили на странице "Укравтодора" в Facebook.

Первая очередь строительства обхода на участке дороги Т-23-08 Гуков - Дунаевцы - Могилев-Подольский - государственная дорога Н-03 Житомир - Черновцы началась 16 лет назад. Первые 2,7 км завершили только через четыре года, а затраты на работы составили 21,5 млн гривен.

Фото: Facebook Укравтодор Новая объездная дорога

Вторая очередь начала строиться в 2008 году и имела протяженность 1,9 км. Ее закончили через десять лет, в 2018 году. На это потратили 35 млн гривен, привлекались средства от перевыполненного плана таможенных сборов.

В этом году завершили последние 3,12 км. Финансирование происходило в рамках "Большой стройки", потратили 206 млн гривен.

"Достройка этого участка автодороги наконец разгрузила движение по городу, ведь транзитный транспорт уже не едет через его центр, где интенсивность движения составляет почти 10 тыс. автомобилей в сутки", - сообщили в "Укравтодоре".

В корпорации отметили, что на дороге возведены две транспортные развязки типа "круг" с современным освещением, устроены остановочные полосы, установлено барьерное ограждение.

Напомним, недавно "Укравтодор" объявил тендер на строительство нового моста через Днепр. Начало строительства вантового моста в Кременчуге запланировано на весну 2021-го.