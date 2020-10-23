Из-за ярмарок в Киеве изменятся маршруты общественного транспорта на выходных

В субботу, 24 октября, будут изменены маршруты автобусов №№ 6, 39, 61 и троллейбусов №№ 34, 37А. В воскресенье, 25 октября, будет изменен маршрут автобуса № 31.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевпастранс”.

Запланированы продовольственные ярмарки на ул. Лесковской, ул. Марины Цветаевой, ул. Голосеевской, ул. Иорданской и ул. Татарской.

С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) движение маршрутов будет организовано:

- автобус № 6 от Дарницкой площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковскую и ул. Радунскую)

- автобус № 61 от ж/д платформы “Троещина” до ул. Радунской (без заезда на ул. Лисковскую)

- троллейбус № 37-А от ст. м. “Лесная” до ул. Лисковской по действующей трассе движения, далее – по трассе движения маршрута № 37;

- автобус № 39 в направлении ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лысогорская – ул. Ракетная (поселок Октябрьский), в обратном направлении по действующей трассе движения;

- троллейбус № 34 по трассе: ул. Северная – просп. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – ст. м. “Минская” – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – просп. Степана Бандеры;

- автобус № 31 от ст. м. “Политехнический институт” до ул. Баггоутовской по действующей трассе, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Нагорная, далее по действующей трассе.