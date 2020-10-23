В Запорожье полиция эвакуировала 180 пассажиров самолета из-за "минирования"

О взрывчатке сообщил один из пассажиров, объяснять свой поступок он отказался.

В международном аэропорту "Запорожье" правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета после сообщения о минировании.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

"22 октября около 13 часов в Шевченковское отделение области поступило сообщение о том, что один из пассажиров выразил намерение заминировать самолет сообщением «Запорожье-Анталия». На место происшествия немедленно выехали все экстренные службы, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, работники взрывотехнического управления ГУНП в Запорожской области и кинологи", - говорится в сообщении.

Правоохранители эвакуировали пассажиров и осмотрели самолет. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Личность мужчины, который сообщил о "минировании", установлена. Им оказался местный житель 1969 года рождения. Объяснять свой поступок он отказался.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Напомним, ранее житель Запорожья требовал миллиард долларов, угрожая взорвать все электростанции в Украине.