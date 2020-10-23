Во Львове хотят выпускать электромобили

Во Львове хотят выпускать серийно электромобили. Городской совет выделит земельные участки в промышленной зоне города для строительства завода, на котором будут делать электрокары. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Земельные участки, в частности, могут выделить в промышленной зоне «Сигнивка» или «Рясне». Мэр уже дал поручение подготовить соответствующее решение исполкома.

Садовый считает, что нужно информировать ведущих автопроизводителей, которые выпускают электромобили, о том, что Львов готов разместить такое производство на льготных условиях по оплате. Мэр не стал уточнять, каких конкретно автопроизводителей он хочет пригласить во Львов.

Напомним, что ранее Верховная Рада утвердила законопроект, предусматривающий льготы инвесторам, которые захотят выпускать электромобили или электромоторы в Украине. Кроме того, будут предложены и другие льготы производителям электрокаров и их дилерам.

После принятия этого законопроекта завод «Еврокар» предложил компании Volkswagen организовать выпуск своих электромобилей в Украине. Переговоры продолжаются.