Во Львове хотят выпускать электромобили

Во Львове хотят выпускать серийно электромобили. Городской совет выделит земельные участки в промышленной зоне города для строительства завода, на котором будут делать электрокары. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Во Львове хотят выпускать электромобили

Земельные участки, в частности, могут выделить в промышленной зоне «Сигнивка» или «Рясне». Мэр уже дал поручение подготовить соответствующее решение исполкома.

Садовый считает, что нужно информировать ведущих автопроизводителей, которые выпускают электромобили, о том, что Львов готов разместить такое производство на льготных условиях по оплате. Мэр не стал уточнять, каких конкретно автопроизводителей он хочет пригласить во Львов.

Напомним, что ранее Верховная Рада утвердила законопроект, предусматривающий льготы инвесторам, которые захотят выпускать электромобили или электромоторы в Украине. Кроме того, будут предложены и другие льготы производителям электрокаров и их дилерам.

После принятия этого законопроекта завод «Еврокар» предложил компании Volkswagen организовать выпуск своих электромобилей в Украине. Переговоры продолжаются.


: Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ДТП в Киеве на Подоле: бетономешалка снесла пять машинДТП в Киеве на Подоле: бетономешалка снесла пять машин
В поселке Ракитное молодой человек навеселе похитил лимузин и врезался на нем в заборВ поселке Ракитное молодой человек навеселе похитил лимузин и врезался на нем в забор
На Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два автоНа Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два авто
На Троещине полиция поймала мужчину за кражу из автомобиляНа Троещине полиция поймала мужчину за кражу из автомобиля
Семейное ДТП в Киеве: девушка с отцом подрались из-за своих машин (видео)Семейное ДТП в Киеве: девушка с отцом подрались из-за своих машин (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Mercedes-Benz заставит электромобили проезжать 1200 км без подзарядкиMercedes-Benz заставит электромобили проезжать 1200 км без подзарядки
Электромобили Volvo, Smart и Lotus будут построены на открытой архитектуре SEA китайского концерна GeelyЭлектромобили Volvo, Smart и Lotus будут построены на открытой архитектуре SEA китайского концерна Geely
Электромобили Nissan будут официально продавать в УкраинеЭлектромобили Nissan будут официально продавать в Украине
Suzuki будет выпускать Toyota Corolla: отличается только бамперомSuzuki будет выпускать Toyota Corolla: отличается только бампером
ЗАЗ опять будет выпускать автомобили RenaultЗАЗ опять будет выпускать автомобили Renault
В Украине собираются выпускать электромобили VolkswagenВ Украине собираются выпускать электромобили Volkswagen
Skoda прекратила выпускать популярную модельSkoda прекратила выпускать популярную модель
Украинских водителей хотят заставить повторно сдавать на праваУкраинских водителей хотят заставить повторно сдавать на права
Во Львове загорелся элитный Maserati – видеоВо Львове загорелся элитный Maserati – видео
В Украине прекратят выпускать вездеходы SherpВ Украине прекратят выпускать вездеходы Sherp
Последние новости
Подгружаем последние новости